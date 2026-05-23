Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoبرينتفورد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

وداعية محمد صلاح.. ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ليفربول ضد برينتفورد
ليفربول
برينتفورد
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع ليفربول مع ضيفه برينتفورد.

ليفربول وضع قدمًا ونصف في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويكفيه عدم التعثر بالهزيمة فقط أمام برينتفورد لضمان الوصول للبطولة القارية الأبرز.

كما تملك مباراة برينتفورد أهمية استثنائية كونها ستكون آخر مباراة للنجم المصري محمد صلاح بين جدران قلعة الريدز.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب أنفيلد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد برينتفورد

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرينتفورد
1
أليسون بيكر
4
فيرجيل فان دايك
26
اندري روبرتسون
5
إبراهيما كوناتي
17
كورتيس جونز
7
فلوريان فيرتس
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافنبيرخ
10
أليكسيس ماك اليستير
11
محمد صلاح
18
كودي جاكبو
1
كويمين كيليهر
4
سيب فان دن بيرج
22
ناثان كولينز
23
كين لويس بوتر
33
مايكل كايودي
24
ميكيل دامسغارد
19
دانغو واتارا
18
يغور يارموليوك
8
ماثياس ينسن
7
كيفن شايد
9
ايغور تياغو

4-2-3-1

برينتفوردAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كيث أندروس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

برينتفورد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

برينتفورد

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان