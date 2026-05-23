يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والتي تجمع ليفربول مع ضيفه برينتفورد.

ليفربول وضع قدمًا ونصف في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويكفيه عدم التعثر بالهزيمة فقط أمام برينتفورد لضمان الوصول للبطولة القارية الأبرز.

كما تملك مباراة برينتفورد أهمية استثنائية كونها ستكون آخر مباراة للنجم المصري محمد صلاح بين جدران قلعة الريدز.

ما موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

