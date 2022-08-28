وداعًا "الأبقار المقدسة".. تشافي يستغنى عن قادة برشلونة!

تشافي يريد صناعة جيل جديد لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى المدرب تشافي في التخلص من الأسماء الكبيرة في برشلونة هذا الموسم ووضعهم على دكة البدلاء لصالح اللاعبين الأكثر مرونة وحركية.

حيث يطمح المدرب الإسباني في صناعة جيل جديد لبرشلونة من اللاعبين الشباب، وذلك من خلال إعطائهم الدقائق في أرض الملعب والمشاركة أساسيًا للتطور واكتساب الخبرات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن قرار تشافي بوضع جوردي ألبا على الدكة في لقاء ريال سوسييداد الماضي كان مدروسًا من المدرب وليس لغرض المداورة.

حيث أوضح التقرير أن تشافي قد توصل إلى ما يريد فعله بشأن الأسماء الكبيرة في برشلونة مثل جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، وهو وضعهم على الدكة واستخدامهم عند الحاجة فقط.

وأشار التقرير إلى ظهور أليخاندرو بالدي المميز في مركز الظهير الأيسر، وإلى تطور ثنائية أندرياس كريستنسن مع إريك جارسيا في قلب الدفاع، وهو الأمر الذي يقلل من عدد مشاركات ألبا وبيكيه المتوقعة هذا الموسم.

لكن المركز الوحيد الذي لن يمسه تشافي هو الارتكاز، حيث يرى الإسباني أن سيرجيو بوسكيتس لا يزال يستطيع تقديم المزيد لمنظومة البلوجرانا.

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كما أوضح التقرير أن تشافي "لديه علاقة شخصية رائعة ببوسكيتس"، لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء مشاركته، بل لأنه لم يجد البديل المناسب بعد.

وأشار التقرير إلى أن ما يحدث الآن هو ما أراد تشافي فعله منذ أن تولى المسؤولية، لكنه قرر بداية العملية بصورة تدريجية.

كما أكد تقرير صحيفة "آس" أن القرارات الحالية قد تؤثر على علاقة تشافي بااللاعبين الكبار في برشلونة، وهي المعضلة التي يحاول أن يتجنبها المدرب الشاب في قادم الأيام.