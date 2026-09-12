يجب أن يسجلوا في كامب نو ليعرفوا شعوري.. نجم فينورد يرد على الانتقادات بعد احتفاله الكبير رغم الخسارة!

لا يشعر سيم ستاين بأي ندم على طريقته المفعمة بالحماس في الاحتفال بهدفه في مباراة برشلونة وفينورد (5-1). هذا ما صرّح به لاعب الوسط أمام كاميرا ESPN. تعرّض ستاين لبعض الانتقادات بسبب طريقته في الاحتفال، لكنه لم يعبأ بها كثيرًا.

كان ستاين مساء الأربعاء صاحب الهدف الوحيد في مرمى برشلونة على ملعب كامب نو. ورغم أن هدفه لم يغيّر شيئًا يُذكر في النتيجة، فقد احتفل لاعب الوسط بهدفه بحماس كبير. لم يستسِغ الجميع ذلك، لكن ستاين نفسه لا يفهم سبب الانتقادات.

يبدأ ستاين حديثه قائلًا: "عندما كنت صبيًا صغيرًا، كنت دائمًا أختلس النظر خلسة لمتابعة دوري أبطال أوروبا قبل أن أذهب إلى النوم. وأن أقف بنفسي على تلك المنصة وأسجّل هدفًا في كامب نو، فتلك بداية رائعة."

ولمن لا يتفقون مع طريقته في الاحتفال، يوجّه ستاين رسالة واضحة: "أعتقد أن على هؤلاء الأشخاص أن يسجّلوا هم أنفسهم مرة في كامب نو، ليشعروا بما يفعله ذلك بك. عندها ربما يحق لهم أن يبدوا رأيًا."

ويقول لاعب الوسط إنه على أي حال لا يسمح للردود السلبية بأن تؤثر فيه: "لقد تلقيت في الغالب ردود فعل لطيفة، من أشخاص أعجبهم الأمر كثيرًا. وأن يصاحب ذلك بعض السلبية، فهذا لا يهمني إطلاقًا. فقد رأيت أيضًا مدرج الجماهير الزائرة بأكمله يحتفل، لذا كان هدفًا جميلًا بالنسبة إلى فينورد أيضًا."

"كان الأمر رائعًا هكذا، ولكن للأسف مع نتيجة أقل من المأمول. بالطبع كنت تفضّل الحصول على نتيجة جيدة دون أن أسجّل، لكن بما أنني سجّلت رغم ذلك، فيحق لي أن أحتفل، هذا ما أراه."

لن يتوقف ستاين طويلًا عند ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا. فيوم الأحد تنتظره المباراة التالية مع فينورد، الذي يواجه في الدوري الهولندي فريق زفوله. وسيأمل ستاين في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، وهو ما لم ينله بعد هذا الموسم.