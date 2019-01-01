وجوة جديدة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

الأهلي يسعى لتأكيد الصعود لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة كانو سبورت الغيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره كانو سبورت بهدفين دون رد، في الذهاب بالمباراة التي أقيمت في غينيا الإستوائية حيث سيطر الفريق الأحمر على اللقاء وقتها.

ويسعى فايلر لتجربة أكثر من لاعب في لقاء اليوم أمام كانو سبورت، خاصًة وأن المباراة قد تكون حسمت في الذهاب بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – أحمد فتحي

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات – جونيو أجايي – أحمد الشيخ