المعركة مستمرة بين الطرفين .. خطوة رسمية جديدة من يوفنتوس في قضية "وثيقة رونالدو"!

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النجم البرتغالي يطالب بمستحقاته

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النزاع القانوني الطويل بين يوفنتوس وكريستيانو رونالدو يشهد تطوراً دراماتيكياً جديداً، بعد رفض العملاق الإيطالي الاعتراف بالهزيمة. فرغم صدور عدة أحكام لصالح النجم البرتغالي، أكد النادي أنه سيرفع القضية إلى أعلى درجات القضاء الإيطالي.

معركة "وثيقة رونالدو" مستمرة

في صميم التحقيق تقف وثيقة تُعرف شعبياً باسم "وثيقة رونالدو"، وهي الوثيقة التي ظهرت خلال تحقيقات قضية "بريزما" في الممارسات المالية للنادي.





وقد زعم المدعون العامون أن يوفنتوس توصل إلى اتفاقات خاصة مع اللاعبين لتأجيل الرواتب، وهي اتفاقات لم تُدرج بشكل دقيق في البيانات المالية الرسمية للنادي، حسب ما تم تداوله.

وتحول الأمر إلى فضيحة كبرى بالنسبة إلى يوفنتوس، وأسهم في الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة النادي في نهاية المطاف، ومن بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي. كما زادت التسجيلات الهاتفية الناتجة عن التحقيق من تعقيد الأمور بالنسبة إلى البيانكونيري.

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وقال رئيس الشؤون القانونية في النادي، تشيزاري جابازيو، في إحدى المحادثات المسجلة، لمدير الكرة في ذلك الوقت فيديريكو كيروبيني، في عبارة أصبحت شهيرة، إن الاتفاق المكتوب "من الناحية النظرية لا ينبغي أن يكون موجوداً"، في إشارة إلى الطبيعة الحساسة للترتيب المالي بين النادي ونجمه.

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وعلى الرغم من عدم وجود توقيع رونالدو على الوثيقة المحددة التي حصلت عليها السلطات، فإن القوة القانونية للاتفاق تم تأييدها بشكل متواصل في المحاكم.

وأكد مهاجم النصر أن الأموال كانت موعوداً بها له بغض النظرعن انتقاله، في حين تمسك النادي بأنه، عبر انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تنازل عن مطالبات مالية معينة.

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قرارات التحكيم ومعركة محكمة تورينو

وبعد العثور على الدليل المادي في مكتب أحد المحامين في مارس 2022، بدأ رونالدو إجراءات قانونية رسمية ضد مُشغّليه السابقين في سبتمبر 2023. ونظراً إلى تعقيدات الوثائق، اتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع.

وفي أبريل 2024، أصدرت هيئة التحكيم قراراً منقسماً، نص على أن يوفنتوس ملزم بدفع ما يعادل نصف المطالبة الأصلية تقريباً، أي ما مجموعه 9.8 مليون يورو إضافة إلى الفوائد، بدلاً من كامل المبلغ المطلوب من فريق اللاعب القانوني وهو 19.5 مليون يورو.

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وأشارت الهيئة إلى أنه، في حين لا يوجد دليل على أن يوفنتوس كان ينوي الاحتيال على اللاعب، فإن الدين بقي سارياً وفق شروط اتفاق التأجيل. إلا أن القرار أشار أيضاً إلى أن رونالدو لم يطالب صراحة بالدفعة في اللحظة الدقيقة لرحيله إلى إنجلترا.

وعلى الفور، طعن يوفنتوس في قرار التحكيم هذا، وانتقل بالمعركة إلى محكمة العمل في تورينو. وفي يناير، رفض القاضي جيان لوكا روبالدو استئناف النادي، مؤكداً من جديد أن الدفعة لقائد النصر يجب أن تُسدد.

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ورفضاً للاستسلام، أكد يوفنتوس الآن في أحدث تقرير مالي له للفترة 2025-26 أنه يسعى إلى استئناف نهائي. ووفقاً لتقرير لا جازيتا ديلو سبورت، قال النادي: "اقتصر القرار على التحقق من وجود عيوب شكلية في حكم التحكيم المُطعون فيه في صحيفة الاستئناف، وهو ليس قراراً في موضوع القضية. وعلى هذا النحو، فهو لا ينطوي على تعديل للاستنتاجات التي توصل إليها حكم التحكيم".

وهذا يشير إلى اعتقاد النادي بأن المحكمة السابقة راجعت الأخطاء الإجرائية فقط وليس الوقائع الجوهرية.

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التبعات المالية على البيانكونيري

وفي حين تواصل المعركة القانونية تصدّر العناوين، تحرّك يوفنتوس لطمأنة المساهمين والجماهير بأن الدفعة المحتملة لن تهدد استقرار حسابات النادي الحالية. فقد أدرجت الإدارة بالفعل تكلفة نزاع رونالدو في الدورات المالية السابقة، ما يعني أن نتيجة جلسة محكمة النقض لن تؤدي إلى عجز مفاجئ.

وأضاف البيان تفاصيل الجدول الزمني للاستئناف الحالي: "في جميع الأحوال، فإن الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن حكم التحكيم مُدرجة بالفعل في حسابات الشركة منذ السنة المالية 2023/2024، ولذلك لا يُتوقع أي تأثير سلبي على الموازنة الحالية أو على الموازنات المستقبلية. وضد هذا الحكم، تقدم يوفنتوس باستئناف أمام محكمة النقض، تم إبلاغه بشكل نظامي في 27 مارس 2026، وهو في انتظار تحديد موعد الجلسة". وتمثل هذه الخطوة الإجرائية آخر رمية حظ للعملاق الإيطالي.

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وبالنسبة إلى رونالدو، تبقى القضية مسألة مبدأ وتعويض مالي كبير، وهو يقترب من نهاية مسيرته القياسية في السعودية. أما بالنسبة إلى يوفنتوس، فهي تمثل ظلاً باقياً من حقبة أنييلي تتطلع الإدارة الجديدة بشدة إلى طيّ صفحته أخيراً.

ومع عدم تحديد موعد الجلسة بعد، يبقى الطرفان في حالة من الجمود استمرت حتى الآن أربع سنوات وشملت مستويات قضائية متعددة. وسيضع حكم نهائي من محكمة النقض في النهاية خطاً فاصلاً تحت واحدة من أكثر الفترات تقاضياً في تاريخ النادي.