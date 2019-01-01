واين روني يفقد صوابه على مساعد الحكم في الدوري الأمريكي

الجولدن بوي يُثير الجدل في بلاد العم سام

أثار النجم الإنجليزي واين روني، ضجة على نطاق واسع، بخروجه عن النص في حواره مع مساعد الحكم، لحظة استبداله في مباراة فريقه دي سي يونايتد ضد فانكوفر وايتكابس ضمن منافسات الدوري الأمريكي "الميجور ليج".

ورصدت العدسات الناقلة للمباراة، لحظات خروج هداف مانشستر يونايتد التاريخي من الميدان لحظة استبداله في الشوط الثاني، قبل أن ينقلب فجأة على مساعد الحكم، بفاصل من الاعتداء اللفظي.

وبدا وكأن روني غاضبًا من قرارات مساعد الحكم، الأمر الذي جعله يخرج عن شعوره بهذه الطريقة، فيما فسرت بعض التقارير وردود الأفعال ما فعله، على أنه إشارة واضحة لرغبة في الإسراع في صفقة انتقاله لديربي كاونتي.

رغم الأداء الجيد والتطور الملحوظ 👌

تشيلسي يفشل في اقتناص أول ثلاث نقاط بالدوري 🤷‍♂️ pic.twitter.com/QWHl22dud9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

والمعروف أن هداف إنجلترا في كل العصور، وقع على عقد عودته إلى وطنه عبر بوابة ديربي كاونتي، كلاعب وكمساعد مدرب، لكن بداية من الموسم المقبل وبعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بخسارة فريق روني بهدف نظيف.