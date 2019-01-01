واين روني: لقد صوتت لرونالدو فيما يخص البالون دور

واين روني يكشف عن تصويته لزميله السابق في مانشستر يونايتد كأفضل لاعب في العالم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف أسطورة كرة القدم الإنجليزية واين روني بتصويته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم في العام الماضي.

وكان كريستيانو رونالدو قد احتل المركز الثاني على مستوى الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وحول الجائزة والتصويت، قال واين روني إنه قام بالتصويت لزميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم"

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لعب موسمًا جيدًا، لقد كان حاسمًا في ريال مدريد وأحد أهم الأسباب في تتويج الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا"

وتابع: "دائمًا ما تمتلك فرانس فوتبول وفيفا معايير تقيم على أساسها، ربما كان مودريتش أفضل وفقًا لهذه المعايير، ولكن بالنسبة لي أرى أن رونالدو كان يستحقها"

كيبا نافيًا "عصيان" ساري: ما حدث كان مجرد سوء تفاهم!

يذكر أن لوكا مودريتش كان قد حقق جوائز أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومن مجلة فرانس فوتبول، وكذلك جائزة أفضل لاعب في أوروبا.