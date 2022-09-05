وانقلب السحر على الساحر .. بوجبا يخضع لجراحة في الركبة!

يبدو أن الفرنسي لن يلحق بكأس العالم بأي شكل من الأشكال رغم استعانته بساحر لتحصينه ضد الإصابات!

قرر الأطباء في نادي يوفنتوس بالاشتراك مع النجم لفرنسي بول بوجبا أن يخضع اللاعب لعملية جراحية من أجل الشفاء من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإيطالية لجول، حيث تقرر أن العملية الجراحية ستكون هي السبيل الأفضل من أجل عودة اللاعب للملاعب في أفضل حال.

وبحسب ما علم جول فقد تم اتخاذ القرار هذا الصباح في مركز تدريبات النادي بعد ظهور نتائج الفحوصات الأخيرة التي خضع لها لاعب مانشستر يونايتد السابق.

بوجبا كان قد تعرض لإصابة خلال الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد رفقة يوفنتوس، وهو ما أبعده عن بداية الموسم.

ومن المقرر أن يغيب بوجبا بحسب ما علم جول نحو 40 إلى 60 يومًا، مما يصعب احتمالية وجوده في كأس العالم القادم في الشتاء المقبل بقطر.

ويدور الكثير من الجدل في الوقت الحالي حول بوجبا الذي اتهمه شقيقه ماتياس بالتعامل مع مشعوذ من أجل إصابة زميله في المنتخب كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أفادت أن بوجبا نفى تلك الاتهامات في شهادته للشرطة، وأكد أن تعامله مع ذلك المشعوذ كان من أجل منع الإصابات عنه.