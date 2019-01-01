واندا نارا تتعرض للاعتداء بجوار سان سيرو

زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي العارضة الشهيرة واندا نارا تتعرض للاعتداء في مدينة ميلانو بجوار ملعب سان سيرو وتوتر تمديد تعاقد زوجها يشتعل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرضت العارضة الشهيرة واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر للاعتداء صباح اليوم في مدينة ميلانو بجوار ملعب سان سيرو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن واندا قد قذفت بصخرة هشمت زجاج سيارتها التي كانت تقل فيها أطفالها.

وذكرت الصحيفة أن أحدًا لم يمس بالشر بعد ذلك الاعتداء لكن تعرضت واندا وأبناءها لفزع كبير حيث لم تشاهد من أين جاءت لها الصخرة.

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وأكدت الصحيفة أن واندا ستقدم بلاغًا بشأن الواقعة لتحمي نفسها وعائلتها ضد أي أحداث مشابهة خلال الفترة المقبلة التي تشهد توترًا كبيرًا للغاية في علاقتها هي وزوجها مع جماهير النيراتزوري.

ووصلت مستويات التوتر في العلاقة بين إيكاردي وواندا وجماهير إنتر لأقصى درجاتها في الأيام الأخيرة عقب تجريد اللاعب من شارة قيادته للفريق وخروج تقارير صحفية تؤكد توقيعه لفريق آخر.

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جدير بالذكر أن مفاوضات تمديد تعاقد اللاعب والتي تقودها زوجته كانت قد شهدت تعقيدات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، وتشير كل الطرق لخروجه من إنتر بنهاية الموسم الجاري.