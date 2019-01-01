واندا نارا عائقًا أمام انتقال إيكاردي إلى ريال مدريد

كيف أثرت مفاوضات واندا نارا مع إدارة إنتر ميلان في قرار ريال مدريد بالتعاقد مع ماورو إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن ريال مدريد قد يتراجع عن رغبته في ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب زوجته واندا نارا.

وكان إيكاردي قد دخل في عدة مشكلات مع إدارة إنتر ميلان في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مماطلة زوجته ووكيلة أعماله واندا فيما يخص تجديد عقده.

وردت إدارة إنتر ميلان بأن قامت بسحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش، ومن ثم استبعاده من مواجهة رابيد فيينا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الصدد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد شعر بالقلق إزاء التدخل المستمر لواندا نارا في كل الشئون الخاصة بإيكاردي.

وعلى ذلك، فإن الفترة الأخيرة والتي شهدت الكثير من التصريحات المثيرة للجدل من واندا قد جعلت ريال مدريد يفكر في تغيير قراره بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

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يذكر أن ماورو إيكاردي سينتهي عقده مع إنتر منيلان في 2020، ويمتلك حاليًا شرطًا جزائيًا يقدر بحوالي 110 مليون يورو.