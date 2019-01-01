واندا نارا تستعين بممثل إيكاردي السابق في ساعات حسم انتقاله لباريس

زوجة ماورو إيكاردي تستعين بممثله السابق من أجل حسم انتقاله باريس سان جيرمان الذي تم مساء الأمس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر الإيطالي المعار لباريس سان جيرمان قد شهدت ساعات عصيبة للغاية قبل إغلاق سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" والتي أكدت أن واندا غادرت ستديو تصوير البرنامج الأسبوعي "تيكي تاكا" التي تحل ضيفة دائمة عليه لتنهي أزمة انتقال زوجها لباريس سان جيرمان.

وفقًا لصحيفة ليكيب 🗞️



نيمار بات عصبيًا ويشعر بالإحباط بعد فشل عودته إلى برشلونة، خاصة في ظل توتر علاقته بجماهير باريس سان جيرمان. 👀 pic.twitter.com/jiEUmK9jpQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019

وذكرت الصحيفة أن اللاعب كان متمسكًا بالبقاء في صفوف إنتر خلال الموسم الجديد بالرغم من اخبار كونتي له بعدم وجوده في خططه من أجل الفريق.

وشهدت الساعات الأخيرة الكثير من الجدل بين اللاعب وزوجته التي تدير أعماله، حتى انها قررت الاستعانة بمساعدة خارجية من أجل إقناع إيكاردي بالصفقة.

وأكدت الصحيفة أن واندا قامت بالاتصال هاتفيًا ببينو ليتيريو الممثل السابق لإيكاردي في منتصف الليل وهي تبكي لتطلب منه المساعدة في إقناع اللاعب بالانتقال لباريس سان جيرمان.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأمس عن إتمام الصفقة على شكل إعارة لمدة موسم واحد فقط.