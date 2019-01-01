واندا نارا: إيكاردي ليس مطالبًا بتسجيل 130 هدفًا

زوجة نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي واندا نارا تواصل الحديث عن مستوى زوجها مع إنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت زوجة ماورو إيكاردي واندا نارا إن زوجها ليس مطالبًا بتسجيل 130 هدفًا في الموسم، وذلك على خلفية اتهامه بهبوط مستواه مؤخرًا.

وكانت واندا نارا قد تصدرت العناوين في إيطاليا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين ماورو إيكاردي وإدارة إنتر والمدرب لوتشيانو سباليتي.

واتهم البعض إيكاردي بالانصياع المبالغ فيه لأوامر زوجته ووكيلة أعماله التي تثرثر كثيرًا فيما يخصه على الملأ.

وفي هذا الشأن، قالت واندا نارا إن ماورو إيكاردي يتعرض للانتقادات بسبب واضح وبدون، حتى أصبح الأمر سخيفًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأضافت: "إيكاردي يقدم عملًا رائعًا منذ عودته إلى التشكيل الأساسي لإنتر، حتى حين يدخل بديلًا يؤدي بشكل جيد"

وتابعت: "إنتر يمر بأزمة نتائج في الفترة الحالية، لا أرى مبررًا في إلصاق كل ذلك بأن إيكاردي يلعب بمستوى سيء"

إنتر يؤكد جاهزية فاليرو لمباراة روما

يذكر أن واندا نارا كانت قد تسببت في إبعاد زوجها ماورو إيكاردي عن تشكيل إنتر وتجريده من شارة القيادة من قبل بسبب ثرثرتها.