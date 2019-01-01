واندا تنفي مناقشة مستقبل إيكاردي مع كونتي

إيكاردي ومشاكل مع النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفت واندا نارا، زوجة ووكيلة لاعب إنتر ماورو إيكاردي، أن يكون وقع اتصال بينها وبين مدرب إنتر الجديد أنطونيو كونتي.

وأعادت الصحف الإيطالية صباح الأحد الحديث عن اتصال هاتفي بين كونتي وواندا أوضح فيه المدرب أن إيكاردي لا يدخل في خططه.

وقالت واندا عبر "تويتر": "رأيت أن البعض لا يزال مستمراً في نقل أخبار لا صحة لها، أريد التوضيح أنني لم أتصل بأحد".

وأضافت: "كما بالتأكيد تفهمون أن كل ما يكتب في ذلك الصدد يعد كذبة كبيرة".

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فيليكس سانشيز "مدرب قطر ": لسنا معروفين جيدًا في أمريكا الجنوبية، ولكن لدينا لاعبين مميزين للغاية، وقد جئنا للمنافسة على اللقب وليس لالتقاط الصور مع ميسي 🗣️ pic.twitter.com/5OyO2pUndW — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

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التقارير أجمعت في إيطاليا أن إيكاردي لا مستقبل له في إنتر بعد مشاكله في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وذكرت "إكسبرس" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح منفتحاً لفكرة تبادل إيكاردي مع مهاجمه روميلو لوكاكو، ولكن لا يزال متحفظاً على سلوكيات الأرجنتيني.

ويبدأ إنتر معسكره للموسم المقبل تحت قيادة كونتي في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.