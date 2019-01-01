واندا تلمح لاقتراب رحيل إيكاردي عن إنتر

العلاقة وصلت لطريق مغلق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عادت واندا نارا، وكيلة وزوجة لاعب إنتر ماورو إيكاردي للتلميح من جديد لإمكانية رحيل النجم الأرجنتيني في فصل جديد من الأزمة بين الطرفين.

وأكد إنتر الأربعاء سلامة قائده السابق وعدم معاناته من أي إصابة بعد إجراء الفحوص الطبية، مما يضع إيكاردي في موقف حرج بعد رفضه المشاركة في اللقاءات.

ونشرت واندا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعية قالت فيها: "تبتعد عندما لا تشعر بالتقدير".

وتشير آخر التقارير أن العلاقة بين الطرفين وصلت لطريق مسدود بعد رفض اللاعب العودة للمشاركة في المباريات إلا بعد عودة شارة القيادة له من جديد.

بطل نمساوي وأندلسي طموح ومرشحون خارج دائرة التوقعات للدوري الأوروبي

" نحن لسنا في إيطاليا هنا" 🤨

فابيو كابيلو مدرب السيدة العجوز السابق ينتقد أداء الفريق أمام رجال سيميوني — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

رونالدو: أملك خمسة أبطال وأتلتيكو مدريد صفر

وتحدثت "كوريري" أن إيكاردي سيغيب كذلك عن مباراة فيورينتينا المقبلة في الدوري مساء الأحد المقبل بعد تأكد غيابه عن مباراة رابيد فيينا.

ويستضيف إنتر مساء اليوم، الخميس، الفريق النمساوي في إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي بعد سابق انتصاره ذهاباً بهدف نظيف.