واندا ترفض طلب إنتر بإزالة الشرط الجزائي من عقد إيكاردي

مفاوضات تجديد عقد إيكاردي لا زالت موضوع الساعة في ميلانو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي رفضت اقتراح إدارة إنتر ميلان بإزالة الشرط الجزائي من العقد الجديد لإيكاردي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكانت المفاوضات بين الإدارة وواندا قد بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك حول تجديد عقد إيكاردي مع النيراتزوي ورفع راتبه بالتبعية.

ويتقاضى إيكاردي وفقًا لعقده الحالي 5 ونصف مليون يورو، كما يصل شرطه الجزائي إلى 110 مليون يورو، وهو ما يريد إنتر ميلان التخلص منه من أجل ضمان استمرار مهاجمه دون كسر عقده من قبل أي فريق آخر.

وعلى ذلك، فإن ماورو إيكاردي كان قد طلب راتبًا يصل إلى 9 مليون يورو، ولكن إدارة إنتر قد عرضت 6 مليون يورو فقط، وحول ذلك تدور المفاوضات.

وكانت واندا نارا قد ردت على اقتراح الإدارة بإزالة الشرط الجزائي من العقد الجديد بالرفض، واقترحت هي أن يتم رفع قيمته بما يتناسب مع الراتب الجديد.

يذكر أن ماورو إيكاردي يعد مطمعًا لعدد كبير من كبار القارة الأوروبية على رأسهم ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي، وهو ما يجعل إدارة النيراتزوري تسارع في تجديد عقده حفاظًا عليه في جيوسيبي مياتزا.