واندا: الحاسة السادسة السبب في انتقال إيكاردي إلى باريس

تصريحات جديدة مثيرة للجدل من الأرجنتينية

كشفت واندا نارا، زوجة ووكيلة نجم بي إس جي ماورو إيكاردي، الكواليس وراء انتقاله للنادي الفرنسي الصيف الماضي قادماً من صفوف إنتر.

وانتقل الأرجنتيني في اليوم الأخير من الميركاتو إلى بي جي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

باريس يوجه أنظاره نحو الدوري الإيطالي في يناير

وقالت واندا مع "Grazia": "قمت أنا وإيكاردي ببعض القرارات غير الشعبية، ولكن في النهاية أثبت صحة قراراتي، قبل شهرين الجميع قال إنني أدمر زوجي".

وأضافت: "قالوا إنه يجب أن يذهب لنابولي أو يوفي، ولكن غريزتي قالت لي غير ذلك، نحن النساء نملك حاسة سادسة وقالت لي ماورو يجب أن يغادر إيطاليا".

وأتبعت الأرجنتينية: "البقاء في إيطاليا كان سهلاً، ماورو فقد ثقته في الجميع بعد أن خدعه وكيله السابق، والذي كان بمثابة أب ثاني له، سرق أمواله بعدما جعله يمضي عقداً بالإنجليزية يعطيه الحق لكل حقوق صورته".

وختمت: "الجميع يعتقد أنني مع ماورو بسبب الأموال، كنت غنية قبل أن أقابله، وقعنا في حب بعضنا البعض لأنه تأخر علي لساعتين كاملتين وتركني بمفردي في منزله، لا ينسى أبداً هذا اليوم".

وسجل إيكاردي حتى الآن 14 هدفاً مع بي إس جي في كل المسابقات، وتشير آخر التقارير أن النادي الفرنسي عازم على تفعيل خيار شرائه نهائياً.