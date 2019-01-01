واندا: إيكاردي لديه عرضين وعلاقتي جيدة بإدارة إنتر

زوجة ماورو إيكاردي تتحدث عن العروض المتاحة لخروجه من إنتر في الساعات المتبقية من الميركاتو

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قالت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي إن المهاجم الأرجنتيني لديه عرضين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثانية عشر من منتصف ليل اليوم، ويسعى إيكاردي لإيجاد عرض مناسب حتى يحصل على فرصة للمشاركة.

وبخصوص ذلك، قالت واندا نارا إن إيكاردي لديه عرضين الآن، وإنها تدرس رفقته الخطوة المقبلة، ولكنها لم تعلن عن مصدر هذين العرضين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وأضافت: "نبحث عن الأفضل له، هذا هو آخر يوم في الميركاتو وعلينا التركيز قبل اتخاذ أي قرار سواء بالقبول أو الرفض بالنسبة للعروض المتاحة"

وتابعت: "علاقتي مع إدارة إنتر جيدة ونتواصل يوميًا من أجل مستقبل إيكاردي ونتحدث حول الكثير من الأشياء الخاصة بخطط النادي، لا تصدقوا ما يشاع"

فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

يذكر أن آخر التقارير الصحفية ترجح أن باريس سان جيرمان وفالنسيا هما أبرز المهتمين بخدمات النجم الأرجنتيني في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.