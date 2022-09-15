"والله زمان يا برتغالي".. أرقام رونالدو أمام شيريف تيراسبول

صاروخ ماديرا يعاود الانطلاق

أعلنت مباراة شيريف تيراسبول ومانشستر يونايتد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي عن الهدف الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم بقميص الشياطين الحمر، وهي المباراة التي انتهت بفوز رجال المدرب إريك تين هاج بهدفين نظيفين سجلهما جادون سانشو في الدقيقة 17، وكريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

بدأ كريستيانو رونالدو المباراة في مركز رأس الحربة الصريح خلف ثلاثي مكون من جادون سانشو وبرونو فيرنانديز وأنتوني، في حرص من تين هاج على استغلال قوته الهجومية الضاربة خصوصًا في أعقاب مشكلات واجهت البرتغالي في قلعة أولد ترافورد منذ فترة المعسكر التحضيري.

ويأمل مشجعو الشياطين الحمر ومحبو رونالدو أن يكون هذا الهدف هو الذي يقص افتتاحية تقديم البرتغالي لأداء جيد برفقة الفريق، وسط شكوك حول استمراره لنهاية الموسم، إذ تشير بعض التقارير إلى رغبته في الرحيل خلال نافذة الانتقالات الشتوية، تعويضًا لما لم يستطع تحقيقه بالرحيل في موسم الانتقالات الصيفية المنصرم.

وأمام شيريف تيراسبول نجح رونالدو في كسر سلسلة 7 مباريات من دون تسجيل وبصم على أول أهدافه بقميص الشياطين الحمر هذا الموسم.

وشارك رونالدو في 81 دقيقة من عمر المباراة إذ استبدله المدرب تين هاج بأنتوني إيلانجا، خلال تلك الدقائق سجل هدفًا من تصويبة واحدة على المرمى هي لقطة ركلة الجزاء وتصويبتين خارج الخشبات الثلاث، لمس الكرة في 52 مباراة وحاول المراوغة في مرتين منيتا بالفشل، وفقد الاستحواذ في 13 مناسبة، وارتكب مخالفة وارتكبت عليه مثلها من دفاع الفريق المنافس.

يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب الاتحاد بعد تأجيل مباراته ضد ليدز يونايتد بسبب تداعيات وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.