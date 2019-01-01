والكوت قريب من الرحيل عن إيفرتون

نجم آرسنال السابق ثيو والكوت يقترب من الرحيل عن إيفرتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ثيو والكوت بات قريبًا من الرحيل عن صفوف إيفرتون خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ثيو والكوت قد ترك الأمر معلقًا بخصوص مستقبله حين تم سؤاله عن ذلك في منتصف الموسم المنصرم.

ولكن في الوقت الحالي، يبدو والكوت غير مستعد للبقاء في صفوف إيفرتون واستكمال المشوار معهم في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية فإن الجناح الإنجليزي ثيو والكوت لم يقرر بعد أي شيء بخصوص وجهته المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وأفادت الصحيفة أيضًا أن احتمال خروج والكوت خارج حدود إنجلترا أو أوروبا كلها يعد أمرًا واردًا في هذا الوقت.

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يذكر أن ثيو والكوت كان قد انضم إلى صفوف إيفرتون منذ 18 شهرًا فقط، وذلك بعدما انتقل إلى التوفيز قادمًا من آرسنال.