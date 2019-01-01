والكر: ليفربول يستحق التقدير وأحلم بالاعتزال في شيفيلد

تعرف على تصريحات والكر حول المنافسة في الدوري الإنجليزي

أبدى كايل والكر، لاعب مانشستر سيتي، رغبته في الاعتزال في ناديه الأسبق شيفيلد يونايتد، مشيرًا إلى أنّ النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي هي الأكثر جنونًا.

شيفيلد يونايتد تأهل إلى البريميرليج بعد أن ضمن المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى.

وقال والكر في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أدري إن كانوا بحاجة لي أم لا، ولكن حتى لو لعبت لموسم واحد هناك ونقل خبراتي للاعبين الشباب سيكون أمرًا رائعًا".

وتابع: "أنا بعمر 29 عامًا ولعبت 400 مباراة في الدوري الإنجليزي ولا أزال قادر على العطاء لسنوات أخرى. الوصول للبريميرليج نجاحًا عظيمًا لأنّ المنافسة في التشامبيونشيب ليست سهلة".

لاعب توتنهام السابق أشار إلى سعادته بالموسم الحالي وقدرة الفريق على حصد بطولتي كأس الاتحاد والدوري الإنجليزي.

بوكتينيو يلمح بالرحيل عن توتنهام لهذه الأسباب🧐 pic.twitter.com/Wsnpytw9ds — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019

وواصل: "الموسم الماضي فزنا بكأس كاراباو والدوري الإنجليزي وبعدها الدرع الخيرية، والآن لدينا فرصة للتفوق وحصد جميع البطولات المحلية".

واختتم: "المنافسة شرسة في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي ويجب احترام ما قدمه ليفربول ومانشستر سيتي. نحتاج إلى 98 نقطة لحصد البطولة رغم أنّ ليستر سيتي حققها بـ 81 نقطة. هذا الأمر يخبرك عن جنونية الصراع الحالي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.