والد يوفيتش ينفجر غاضبًا: ولدي لا يتهرب من المنتخب

والد يوفيتش يرفض الاتهام الموجهة إليه من مدرب صربيا

دافع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش، عن نجله بعد اتهامه مؤخرًا من قبل وسائل الإعلام الصربية، بالتهرب من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده.

ولم يحصل مهاجم آينراخت فرانكفورت السابق على استدعاء لتمثيل منتخبه في مباراتي ليتوانيا وباراجواي في عطلة الفيفا لهذا الشهر، وذلك بعد انخفاض عدد دقائق مشاركاته منذ انتقاله للريال (خاض 218 دقيقة هذا الموسم)، مقارنة مع وضعه عندما كان يلعب بصفة أساسية ومستمرة مع البوندسليجا.

وفسرت وسائل الإعلام المحلية ما فعله صاحب الـ21 عامًا في عطلة سبتمبر، على أنه تهرب من المنتخب، كونه شارك لمدة 3 دقائق فقط أمام البرتغال، وبعدها انسحب من معسكر المنتخب بداعي الإصابة، قبل أن يفاجئ الجميع بمشاركته بعد 4 أيام فقط مع ناديه الإسباني.

كما ألمح مدرب المنتخب تومباكوفيتش، إلى عدم اقتناعه بحجة يوفيتش للخروج من المعسكر قبل مواجهة لوكسمبورج، بقوله "لا أريد أن أزعجه ولا أزعج الجمهور، لكن ما أستطيع قوله أن ارتداء قميص المنتخب ينبغي أن يكون أمرًا مقدسًا بالنسبة له".

وعلى الفور، تكفل والد اللاعب ميلان يوفيتش بالدفاع عنه، قائلاً "سرعان ما ينسى الجميع الأشياء الجيدة، فبعد انضمامه إلى ريال مدريد أصيب في مباراة لبطولة أوروبا تحت 20 عامًا، وقلت له يا بني لا تذهب، لكنه قال لي سأخوض المباراة حتى لو بساق واحدة إذا لزم الأمر، ولن أخيب آمالهم".

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وعن تصريحات مدرب المنتخب "يزعجني ذلك لأن الحديث جاء في سياق سلبي، وهو لا يستحق ذلك، وبالطبع يؤلمني كثيرًا كأب. ابني وطني رغم أنه ينظر إلى الأمر بشكل واقعي، لا أنكر أن المدرب غالبًا ما يكون على صواب، وهو صاحب القرار الأول والأخير ويجب على اللاعب احترامه، وإذا كان الخطأ من لوكا، فعلى الأقل ينبغي أن يتحدث الاثنان، ربما لم يختر الوقت المناسب لمغادرة المعسكر، لكني متأكد من أنه لن يترك المنتخب أبدًا، فهو ابني وأعرفه أكثر من أي شخص آخر".