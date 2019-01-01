والد هندرسون يكشف عن وعد خاص بالأبطال منذ أن كان طفلًا

والد اللاعب جوردان هندرسون يؤكد أن نجله وعده بوصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ أن كان عمره 10 سنوات فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف والد النجم جوردان هندرسون قائد ليفربول أن نجله كان قد وعده أن يصل لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما كان طفلًا في العاشرة من عمره.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد قائد الريدز الذي رفع لقبه الأول منذ سنوات بعيدة مساء الأمس في العاصمة الإسبانية مدريد.

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هكذا احتفلت جماهير ليفربول بهدف أوريجي في شباك توتنهام🔝 pic.twitter.com/sLXEHIgqRH — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ يونيو ٢٠١٩

وقال والد هندرسون: "عندما كان عمره 10 سنوات فقط أخذته لمشاهدة دوري الأبطال بين ميلان ويوفنتوس في مانشستر، وعندما سمع موسيقى البطولة قال لي أنه سيكون في نفس ذلك المكان يومًا ما".

وأضاف: "لقد نفذ وعده ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ليس مرة واحدة بل مرتين وحقق الفوز بها اليوم، أنا سعيد للغاية من أجله".

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وأكمل: "لو لم يتوج باللقب اليوم كان ليحظى بصيف سيء للغاية، لكن في الوقت الحالي سيحظى بأفضل فترة إجازة مع أطفاله".

جدير بالذكر أن هندرسون كان ضمن تشكيلة فريق ليفربول الأساسية التي حققت اللقب الأمس أمام فريق توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.