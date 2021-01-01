والد نيمار يرد على سخرية مدرب كان : ابني يبكي ولكن ليس بسبب الإصابة

المهاجم البرازيلي يغيب ضد برشلونة

هاجم والد المهاجم البرازيلي نيمار، باسكال دوبراز مدرب فريق كان الفرنسي، بعد سخريته من إصابة مهاجم باريس سان جيرمان.

نيمار خرج من مواجهة باريس مع كان في كأس فرنسا هذا الأسبوع، ليتأكد غيابه لفترة تصل إلى 4 أسابيع.

اللاعب قال عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"الحزن عظيم والألم هائل والبكاء مستمر".

ماذا قال مدرب كان؟

دوبراز قال في تصريحات صحفية:"ربما كنا نود ركلة جزاء على تصرف ستيف ياجو الذي حصل بسببه على ركلة جزاء".

وأضاف:"في رأيي أنها كانت ركلة جزاء، لكني لن أتجه للبكاء، سأترك ذلك لنيمار".

رد والد نيمار

قال والد النجم البرازيلي عبر "إنستجرام":"حقًا يجب أن يبكي ابني ولكن ليس للسبب الذي تعتقده يا سيدي".

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واستكمل حديثه:"ابني يجب أن يبكي لأن هناك مدرب مثلك وحكام من هذا المستوى ينحازون لبعض الأندية، هناك العديد من الجبناء في هذه الرياضة".

وتابع:"من خلال بكائنا وبكاء ابني، سحر القدم سيستمر في ليلة أخرى وبعدها سينهض كما هو الحال".

المباريات التي سيغيب عنها

أصبح من المؤكد الآن غياب نيمار عن مواجهة برشلونة في باريس يوم الثلاثاء المقبل، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في سباق مع الزمن من أجل اللحاق بمباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم 10 مارس القادم.