والد نيمار يؤكد انضمام نجله إلى تدريبات باريس سان جيرمان اليوم

والد نيمار يؤكد أن نجله سيسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد والد النجم البرازيلي نيمار إن نجله سيسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم من أجل الانضمام إلى معسكر باريس سان جيرمان.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد اتهم نيمار بالتمرد وعدم حضور المعسكر منذ بدايته بدون إذن النادي.

ولكن والده رد حينها بأن موعد عودة نجله والذي تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الإدارة هو الخامس عشر من تموز يوليو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وعقب انتهاء فترة الأجازة المتفق عليها بين اللاعب والإدارة، سيعود اللاعب بشكل طبيعي للانضمام إلى معسكر الفريق.

وبالفعل، أكد والد نيمار أن نجله يستعد للتوجه إلى العاصمة الفرنسية اليوم من أجل الانضمام إلى الفريق كما اتفق مع الإدارة.

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يذكر أن الأخبار التي تتحدث عن اقتراب انتقال نيمار إلى برشلونة قد أخذت منحنيات تصاعدية في الأيام القليلة الماضية.