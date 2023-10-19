والد نجم آرسنال يهاجم أسطورة ليفربول.. واللاعب يرد!

نجم آرسنال يعرف جيدًا كم أن الانتقادات لاذعة

أثار نجم ليفربول السابق جيمي كاراجير غضب كريستوفر، والد حارس آرسنال أرون رامسديل، بعد فيديو ظهر فيه نجله وهو يحيي حارس آرسنال دافيد رايا بعد إحدى التصديات التي قام بها مع الجانرز.

وقال كاراجير حين تم عرض هذا الفيديو أمامه: "اعتقدت أن الأمر كان كما لو كان شخص ما يخسر الأوسكار ويبدؤون بالتصفيق والابتسام للشخص الآخر. لقد دمره ذلك حقًا".

ورد والد رامسديل بالقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنت عار!! تظهر بعض الطبقية!! لم تظهر الاحترام لما فعل ابني!".

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رامسديل تحدث عن الأمر للصحفيين قائلًا: "هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسمي في الصحافة، وكانت الأمور أكثر سلبية، لذا فقد اختبرت كل ذلك من قبل. لم يكن من المفيد أن يفعل والدي ذلك".

وأردف: "لأكون صادقًا، لم أكن غاضبًا جدًا منه، ولم يقل أي شيء خارج نطاق دوره، ولم يكن ذلك مفيدًا للموقف. كان يعلم ذلك، أعلم أن هناك الكثير من الضجيج، لكنه لا يؤثر علي”.