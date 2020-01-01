والد ميسي يوضح حقيقة التفاوض مع باريس سان جيرمان في قنصلية قطر

هل تفاوض خورخي ميسي مع باريس سان جيرمان داخل قنصلية قطر في كتالونيا؟

نفى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله أن يكون قد تفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن مستقبل قائد برشلونة الحالي.

جاء هذا في تصريح كتبه والد ميسي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن والد ميسي حصل على الضوء الأخضر من النجم الأرجنتيني من أجل التفاوض مع باريس سان جيرمان.

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وذكرت تلك التقارير أن خورخي ميسي قد تقابل مع مسؤول بارز في باريس سان جيرمان داخل القنصلية القطرية في كتالونيا.

وكتب والد ميسي نافيًا للأخبار المتداولة: "أنا أتواجد في الأرجنتين منذ شهر سبتمبر الماضي، تلك الأنباء كاذبة".

وكان ميسي قد أثار الكثير من الجدل حول مستقبله في برشلونة بعدما طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع النجم الأرجنتيني أن يرحل من بعده بشكل مجاني.