والد ميسي: ندرس استمراره في برشلونة

تحول جديد في ملف رحيل ميسي عن النادي الكتالوني

كشف والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تحول جديد بخصوص مستقبله، وإمكانية رحيله عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميسي أعلن التمرد هذا الأسبوع، برفض الانتظام في تدريبات برشلونة، تمهيداً للرحيل وخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط 8/2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا .

خورخي ميسي والد اللاعب، توجه مساء أمس، الأربعاء، لكتالونيا، من أجل الاجتماع مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي لحسم الموقف.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت النتائج الأولية لاجتماع خورخي مع بارتوميو، والتي تشير إلى إمكانية استمرار اللاعب لموسم آخر.

وقال والد النجم الأرجنتيني رداً على سؤال أحد الصحفيين حول صحة أنباء بقاء ميسي لموسم إضافي ورحيله بالمجان بعد نهاية عقده الصيف القادم أجاب:"نعم نحن ندرس ذلك".

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فمن المتوقع أن يدرس ميسي جميع الخيارات المتاحة أمامه في الساعات القادمة، قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبله.

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يذكر أن أندية مانشستر سيتي، إنتر وباريس سان جيرمان، هي الأكثر اهتماماً بضم صاحب الـ33 سنة في حالة رحيله عن برشلونة .