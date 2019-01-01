والد مويس كين: كان قريبًا من مانشستر يونايتد

والد النجم الشاب مويس كين الذي سينتقل قريبًا من يوفنتوس لصفوف إيفرتون الإنجليزي يؤكد أن نجله كان قريبًا من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف والد مويس كين لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي والذي أصبح قريب من الانضمام لإيفرتون عن أن نجله كان قريبًا في وقتًا ما من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها والد كين وأكد خلالها أنه أوقف ذلك الانتقال في هذا الوقت رغم إصرار والدته على إتمامه بتلك المرحلة.

وقال: ":لقد أوقفت هذا الانتقال في ذلك الوقت، ووالدته أرادته أن ينضم لصفوف مانشستر يونايتد لكنني قلت لا، أردته أن يستمر في يوفنتوس ليتعلم المزيد".

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وأضاف: "لم يكن ناضجًا بما فيه الكفاية، الفكرة نفسها أن ترسل ولد صغير عمره ١٤ أو ١٥ عامًا لإنجلترا لم تقنعني في ذلك الوقت، كنت أعلم بحاجته للمزيد من الوقت".

وأكمل: "أنا أثق في نجلي بشكل كامل، ربما يكون له تأثيرًا كبيرًا على فريقه الجديد وفي الكرة الإنجليزي بشكل عام، أنا متأكد أنه سيجعل عائلته وإيطاليا وساحل العاج فخورين به".

جدير بالذكر أن مويس كين على وشك الانضمام لصفوف فريق إيفرتون مقابل حوالي ٣٢ مليون يورو، ومن المتوقع أن يوقع على عقود لمدة خمس مواسم.