والد عبدالفتاح عسيري يكشف حقيقة مفاوضات الهلال والنصر والاتحاد

ابني ملتزم بعدم الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ آخر

كشف توفيق عسيري، والد اللاعب، عبدالفتاح عسيري على حقيقة مفاوضات نجله مع أندية الهلال والنصر خلال الفترة الحالية.

وقال والد عسيري في تصريحات للرياضية أن إدارة نادي النصر لم تفاوضه، وأن عبد الفتاح لم يدخل الفترة الحرة بعد، لذا يحترم عقده مع الأهلي.

وأضاف والد لاعب الاهلي : "ابني ملتزم بعدم الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ آخر إلا بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى”.

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وفي تصريحات أخرى لصحيفة "الجزيرة" قال : " لم نتفاوض مع الهلال أو النصر أو الاتحاد أو أي نادي ونرفض ولن نسمح لأحد بذلك باستثناء الأهلي قبل الدخول في الستة أشهر الأخيرة من عقده".

ويأتي هذا التأكيد من قبل والد اللاعب، مع تداول أنباء تُشير إلى وجود مفاوضات من أكثر من فريق لضمه خلال الفترة المُقبلة.

وكانت تقارير قد أكدت أن عسيري منح إدارة الأهلي الأولوية لتجديد التعاقد مع الفريق الأهلاوي، في حالة تلبية كافة طلباته.

يذكر أن عبدالفتاح سيدخل الفترة الحرة بعد 17 يومًا، ولم يحدد وجهته المقبلة بعد، حيث يُعد اللاعب محط أنظار العديد من الأندية.