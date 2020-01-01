والد رينير يشرح .. لماذا فضل ريال مدريد على باقي الأندية؟

ومن يا ترى كان مثله الأعلى في الطفولة؟

أجرى والد الوافد الجديد على ريال مدريد جيسوس رينير، مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلالها عن أشياء كثيرة، أبرزها الأسباب التي دفعت الابن والأسرة لاختيار الميرينجي على حساب باقي الأندية الأخرى التي حاولت التوقيع معه.

وقال والده ماورو برازيليا الذي كان يمارس لعبة كرة القدم للصالات في ثمانينات القرن الماضي "متى علمت باهتمام ريال مدريد؟ في ديسمبر. وعندما علمنا بالأمر، كان أشبه بالحفل لأنني أتطلع أن يكون في نادٍ كبير مثل ريال مدريد، وهذا أمر لا يحدث مع أي لاعب".

وسُئل "من الذي علم باهتمام ريال مدريد أولاً؟ أول ما فعلته أنني تحدثت معه عبر الهاتف لأنه كان في إجازة على الشواطئ، وفي البداية شهر ببعض الخوف، لكن بعد ذلك أدرك أن مشروع ريال مدريد سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث في حياته".

وأضاف "احتفلت في المنزل مع زوجتي وابنتي وأصدقائي. لم يكن حفلاً كبيرًا، لكننا احتفلنا بكثير من راحة البال. هل تتذكر صورته في بيرنابيو عام2018؟ نعم كان من المنتخب البرازيلي ثم ذهبوا إلى الملعب، ويا لها من صدفة، لأنه الآن أصبح يبعد خطوة واحدة عن التنزه في ملعب بيرنابيو".

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وتابع "دعانا وكيلنا لمعرفة الأمر، وقد ذهبنا إلى مراكز تدريب باريس سان جيرمان، آرسنال ومانشستر سيتي، كلها صراحة مرافق جميلة وبها تكنولوجيا عالية، وبالنسبة لمركز تدريب ريال مدريد (فالديباس)، فهو مثير للإعجاب".

وبخصوص فريقه المفضل ونجوم طفولته في أوروبا، قال الأب نيابة عن ابنه "يشجع ريال مدريد منذ زمن كريستيانو، كما يعتبر زيدان شخصية مهمة لأنه يشبهه إلى حد ما في أسلوب اللعب وطوله بجانب كرته الكلاسيكية، ثم ريال مدريد كان الفريق الذي يتابعه ويشاهده دائمًا، ويفضل ميلان أيضًا، حيث يعتبر لوكاس باكيتا من أصدقائنا، لكن الريال كان دائمًا الفريق الذي يعشقه أكثر من غيره".

وأصبح الصغير البرازيلي رابع جوهرة من بلاد السامبا يوقع للنادي الملكي في ظرف 18 شهرًا، بعد أبناء جلدته فينيسيسوس جونيور، رودريجو جوس وميلياتو.