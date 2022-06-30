"والدك على التلفاز" .. جملة أشعلت الخلاف بين توخيل ولوكاكو بسبب كونتي!

الخلافات بين توخيل ولوكاكو اشتعلت بسبب سخرية مدرب تشيلسي من علاقة البلجيكي ومدرب توتنهام الحالي.

يبدو أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي كان المتسبب الأول في رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو عن الفريق، عندما ألقى نكتة حول الإيطالي أنطونيو كونتي لم يتقبلها البلجيكي.

لوكاكو أكمل عودته إلى نادي إنتر الإيطالي مساء الأربعاء، بعد أقل من عام على انتقاله إلى تشيلسي في صفقة قياسية بقيمة 115 مليون يورو.

لوكاكو الذي سجل ثمانية أهداف فقط في 26 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لم يخف رغبته في العودة إلى إنتر خلال مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة "سكاي" في ديسمبر 2021.

مسيرة لوكاكو مع إنتر كانت مذهلة، حيث سجل اللاعب 64 هدفًا في 95 مباراة مع "النيراتزوري" تحت قيادة كونتي، وساعد في حصد لقب الدوري الإيطالي في موسم 2020-21.

ما الذي حدث بين لوكاكو وتوخيل؟

نقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن الصحفي نزار كينسيلا، فإن العلاقة بين توخيل ولوكاكو تضررت بشكل كبير أثناء مشاهدة مباراة لنادي توتنهام.

وقال كينسلا: "أخبرني أحدهم أن لوكاكو وتوخيل كانا يشاهدان واحدة من مباريات توتنهام، وقال توخيل، ها هو والدك، عندما جاءت الصورة على كونتي".

وأضاف: "لقد كانت مجرد مزحة، ولكن يبدو أنها لم تكن جيدة بالنسبة إلى لوكاكو".

ما هو رد الصحفي؟

الصحفي الإنجليزي، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أنه سمع عن القصة عبر مصدر واحد فقط.

وكتب كينسيلا: "لقد رأيت أن الأمر انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل، أقول فقط إنه شيء قاله لي شخص واحد".

وأضاف: "لا تعاملوا الأمر على أنه حقيقة مطلقة، أنا لم أكن في الغرفة معهما".

واختتم: "لقد تم إنكار الأمر منذ انتشر الأمر، لذلك فهي مجرد قصة قيلت لي".

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