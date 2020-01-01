والدة نيمار تعلن ارتباطها بشاب أصغر من ابنها!

يبلغ عمره 22 سنة فقط ويشجع ريال مدريد

أعلنت والدة المهاجم البرازيلي نيمار، ارتباطها بشاب عمره 22 سنة، بعد فترة قليلة من انفصالها عن والد نجم باريس سان جيرمان.

نادين جوناكليس البالغة من العمر 52، نشرت صورة على حسابها، اليوم، الأحد، لتعلن فيه عن هذا الخبر الذي الذي لفت الأنظار بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرجع ذلك نظراً لسن شريكها الجديد الذي يصغر نيمار بـ6 سنوات كاملة، بعد الانفصال عن والد المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 55 سنة.

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وأشارت بعض التقارير إلى أن صديق والدة نيمار الجديد، يعتبر من عشاق نادي ريال مدريد الإسباني، وسط الشائعات القوية حول عودة اللاعب لغريمه التقليدي برشلونة.

ومن جانبه حرص صاحب الـ28 سنة على تهنئة والده بهذه المناسبة قائلا:"كوني سعيدة يا أمي، أنا أحبك"، وشاركه والده كذلك التعليق والترحيب بالخبر الجديد.

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يذكر أن نيمار المعروف بقربه الشديد من عائلته، يعيش حالة مميزة هذا الموسم مع باريس، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 10 في 22 مباراة بقميص النادي الفرنسي، قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.