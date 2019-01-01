والدة كريستيانو: المافيا سبب عدم تتويج ابني بالكرة الذهبية

تعرف على تصريحات والدة كريستيانو حول سبب عدم تحقيقها ابنها أي لقب فردي منذ أكثر من عام

أكدت دولوريس أفييرو، والدة مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، أنّ ابنها لم يحقق الكرة الذهبية بسبب مافيا كرة القدم التي تتعمد أن تظلمه في التصويت.

رونالدو حصد الكرة الذهبية 5 مرات كأكثر لاعب في التاريخ بالتساوي مع ليونيل ميسي كما أنّه بين المرشحين للمنافسة على الجائزة في الموسم الحالي.

وقالت أفييرو في تصريحات أثناء الاحتفال بمرور 106 عامًا على تأسيس نادي ماديرا يونيون: "هناك عصابة، مافيا كرة القدم تتحكم في كل ما يحدث، ولو فكرت في الأمر بجدية سترى أنّ السبب الوحيد لحرمان رونالدو هي المافيا".

وأوضحت: "لو أنّه إنجليزيًا أو إسبانيًا لم حدث ذلك معه ولكنّه برتغالي من ماديرا ولذلك لم يمنحوه حقه".

واختتمت: "رونالدو يستحق التتويج بالكرة الذهبية السادسة ولا أعرف إن كان سيحققها أم لا ولكن لو حللنا جيدًا ما قام به خلال الموسم سيكون هو المتوج بها دون شك".

جدير بالذكر أنّ رونالدو جاء في المركز الثاني الموسم الماضي خلف لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.