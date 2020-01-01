والدة كافاني: باريس سان جيرمان يعامله بشكل سيئ وهذا هو النادي الذي يريده

بيرتا جوميز والدة النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان توضح كواليس مفاوضات رحيله عن الفريق.

كشفت بيرتا جوميز والدة النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني عن تفاصيل جديدة تخص مفاوضات رحيل نجلها عن صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها جوميز وأكدت خلالها أن باريس سان جيرمان يعامل نجلها بشكل سيئ في الفترة الأخيرة.

وقالت بيرتا: "هناك مفاوضات مفتوحة في الوقت الحالي وباريس سان جيرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد، لكن نجلي طلب الرحيل وننتظر في الوقت الحالي الاتفاق بين الناديين".

تشيلسي لم يتحرك لضم نجم باريس سان جيرمان

وأضافت: "الأمر معقد لكنه يريد اللعب لأتلتيكو مدريد لو لم يكن ذلك سيحدث الآن ففي الصيف المقبل، لقد تمنى ذلك منذ سنوات لكن الآن الأمر يتوقف علي الناديين وليس علينا".

وأكملت: "في باريس سان جيرمان لا يتعاملوا مع الأمر بشكل جيد بالرغم من كل ما منحه كافاني لهم خلال السبع سنوات الماضية".

وأنهت تصريحاتها حول المفاوضات: "لو لم تمنحه دقائق اللعب فدعه يرحل عنكم لفريق في حاجة أكبر لأهدافه مثل أتلتيكو مدريد".

جدير بالذكر أن تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام أيضًا مهتمون بالحصول على خدمات كافاني الذي ابتعد عن تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية هذا الموسم بسبب الإصابات وتألق ماورو إيكاردي.