واقعة لا تصدق في مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة.. مشجع عارٍ يقتحم الملعب!

شيء صادم..

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي واقعة فريدة من نوعها، باقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب دون ملابس.

ورغم أن المباراة تقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع المشجع من اقتحام أرضية الملعب وسط صدمة الجميع.

الواقعة بدأت بعد مرور أقل من عشر دقائق على بداية المباراة، حيث تفاجأ الجميع بنزول مشجع عارٍ تمامًا إلى أرض الملعب، فيما يعرف بإسبانيا باسم "الخطاف".

This streaker will get more game time than Van de Beek😭 pic.twitter.com/U6iKLzRQFB — PogbaSZN🇫🇷 (@UtdPogbaaaaaa) April 8, 2021

هذا التدخل المفاجئ من المشجع أجبر حكم المباراة على إيقافها إلى حين السيطرة على الموقع، وتدخلت بالفعل قوات الأمن ونجحت في إلقاء القبض على المشجع العاري وإخراجه من الملعب.

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ولا يتوقع أن تمر هذه الواقعة مرور الكرام، حيث يتوقع أن يتم التحقيق في كيفية دخول المشجع إلى أرض الملعب من الأساس رغم الحظر الصارم للوجود الجماهيري بسبب فيروس كورونا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة بتقدم الضيوف بهدف نظيف في الدقيقة 31 أتى عبر الهداف ماركوس راشفورد.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام بين الفريقين يوم الخميس المقبل بملعب أولد ترافورد بدون حضور جماهيري أيضًا كحال كرة القدم في العالم الأخير جراء كورونا.