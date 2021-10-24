"واقعة فهد المولد ظاهرة عالمية .. فعلها أوزيل وميسي قبله"

ما بدر من المولد حدث بين لاعبين عالميين ومدربيهم

يرى الناقد الرياضي عادل المرضي أن واقعة غضب فهد المولد نجم نادي الاتحاد أثناء تبديله في مباراة الشباب، طبيعية وتحدث من كبار اللاعبين ضد مدربيهم.

المولد ظهر غاضبًا جدًا بعد استبداله في الدقيقة 62 في مباراة الاتحاد أمام الشباب، حيث لم يصافح بديله عبد العزيز البيشي، وظهر حامد البلوي المدير التنفيذي للعميد يقوم باصطحابه إلى غرفة خلع الملابس.

المرضي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "هي ظاهرة عالمية تحدث بين كبار النجوم والمدربين، أحيانًا يتم إصلاحها وأحيانًا يحصل انتقال".

وضرب الناقد الرياضي المثل باللاعب الألماني مسعود أوزيل، حيث قال: "اللاعب أوزيل اختلف مع مدرب الآرسنال الإنجليزي، يوناي إيمري، وفي النهاية المدرب قال أنه أقل من مستوى اللاعبين، ورحل اللاعب بعدها".

واستطرد قائلًا: "تصرف آخر كان حكيمًا، عندما غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفض مصافحة مدرب باريس سان جيرمان، وتكلم بكلمات غاضبة، ورد الفعل من المدرب كان حكيمًا، حيث أكد على أنه أهم لاعب في فريقه وبعدها شارك بشكل طبيعي وانتهت الأزمة".

عادل المرضي واصل: "أحيانًا يتم الاحتواء من المدرب أو الإدارة، حتى في مبارياتنا المحلية، اختلف السوري عمر السومة مع المدرب برانكو، والذي كان يريد تغييره ثم أعاده إلى دكة البدلاء، قام السومة برمي قميص الأهلي على الأرض والإدارة حلت المشكلة وأيضًا حدثت مع سامي الجابر نجم الهلال السابق.

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واختتم المرضي تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما تحدث هذه الظاهرة بين النجوم المؤثرين والمدربين، خاصة عندما تكون النتائج سلبية في المباريات، وغالبًا تنتهي بخسارة أحدهم، إما يرحل اللاعب أو يبقى على مقاعد البدلاء، أو إنهاء عقد المدرب".

الاتحاد تعرض للخسارة على يد الشباب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.