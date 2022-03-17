واقعة غريبة .. مشجع يربط عنقه في المرمى بالدوري الإنجليزي

واقعة مثيرة للجدل حدثت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد قيام أحد المشجعين باقتحام أرض الملعب خلال مواجهة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

وتوقف اللعب بالدقيقة 50 خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس، بعد ربط المشجع لرقبته في المرمى، مما أجبر رجال الأمن على التدخل لإنقاذ الموقف.

وكان الشخص يرتدي قميصًا يخص مجموعة الاحتجاج التي انتشرت مؤخرًا بعنوان "Just Stop Oil" أو توقفوا عن استخدام البترول.

ومن جانبه قال الشخص الذي ربط نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي:"نحن في عام 2022 وحان وقت البحث عن التقدم وعدم الوقوف، يجب أن نتصرف وكأن الأمر حالة طارئة".

وأضاف:"تقرير تلو الآخر يخبرني أن مستقبلي سيكون سيئًا، وحكومتي تقول لي لا تقلق وأن أدفع معاشًا تقاعديًا".

It's not everyday a football match is stopped because a pitch invader has cable tied themselves to the goal post 🤔#OptusSport pic.twitter.com/6HRDM1vekC — Optus Sport (@OptusSport) March 17, 2022

وتابع:"لكن نحن اخترنا أن نسلط الضوء على حالة الانهيار التي يمر بها مناخنا، ويجب أن نقاوم الحكومة التي تخوننا وألا نقف مكتوفي الأيدي".

جدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يحدث فيها الأمر من نفس الحركة المنتشرة عبر وسائل الاجتماعي، حيث حاول شخص آخر ربط نفسه بالقائم خلال فوز ليفربول على آرسنال بهدفين نظيفين مساء الأربعاء.