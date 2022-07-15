واقعة غريبة في مصر .. حارس الاتحاد لاعب الجولة رغم تلقيه خماسية!

لفتة أكثر من رائعة تجاه حارس الاتحاد السكندري

في واقعة غريبة بالدوري المصري الممتاز، أختارت رابطة الأندية المحترفة، أحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، لاعب الجولة 24.

الاتحاد تلقى هزيمة قاسية على يد فريق سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الخميس على استاد المقاولون العرب بالقاهرة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا، يعلن خلاله عن اختيار يحيى لاعبًا للجولة 24 بالدوري السعودي.

وجاء نص ما نشره يحيى كالآتي: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه، تلبية لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى، والذي بعطاءه أُختير لاعبًا للجولة، ابق رأسك مرفوعًا يا أحمد".

وشهدت مباراة الاتحاد أمام سيراميكا واقعة مؤسفة، بعدما ترك أحمد يحيى المباراة في الدقائق الأخيرة، اعتراضًا منه على هجوم جماهير الاتحاد ضده بسبب تلقيه 5 أهداف.

اللاعب ظهر غاضبًا جدًا وأكد للجميع على أنه لن يلعب كرة القدم مجددًا، بسبب قيام الجماهير بتوجيه السباب والشتائم له ولعائلته أثناء سير المباراة.

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وشارك أحمد يحيى في المباراة، بالرغم من وفاة شقيقه يوم الأربعاء الماضي، وهو الأمر الذي جعله لا يتحمل الضغوط التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد أمام سيراميكا.