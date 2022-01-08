اضطر فريق فرساي إلى تغيير مكان مباراته أمام تولوز في كأس فرنسا، والسبب في ذلك يرجع إلى "غرفة الملك" في قصر فرساي الشهير.

صحيفة "لو بريزيان" أشارت إلى أن المباراة كان مقررًا أن تقام على ملعب فرساي، غير أن موعد إقامتها ليلًا حال دون موافقة الأمن على ذلك.

السبب في ذلك بسيط، وهي أن أرض ملعب فرساي لا تمتلك التراخيص اللازمة لإقامة مباريات عليها ليلًا، ويرجع ذلك لقربها من قصر فرساي!

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يُمنع أن يوجد مصدر ضوء مرئي قريب من غرفة الملك في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات، ولذلك يمنع أن يستخدم الملعب الأضواء الكاشفة ليلًا.

هذه ليست المرة الأولى التي يجابه فيها فرساي مشكلة كتلك، غير أن قيمة المباراة باعتبارها أمام أحد فرق الدوري الفرنسي الشهيرة وفي الكأس، تسببت في إلقاء الضوء على القضية.

وبشكل عام حاول فرساي أخذ تصريح من الأمن لتغيير موعد المباراة لتقام تحت ضوء النهار، لكن الأمن رفض ذلك.

في النهاية وبعد اليأس، قرر فرساي بالتشاور مع تولوز إقامة المباراة على ملعب الأخير في جنوب فرنسا.

الجدير بالذكر أن فرساي ليس من ضمن الفرق الاحترافية الفرنسية، حيث ينشط في دوري الدرجة الرابعة.