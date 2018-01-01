وافد الأهلي الجديد يقود دجلة لفوز صعب أمام الجونة

محمد محمود يسجل هدفه الأخير مع دجلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق وادي دجلة فوزًا مهمًا أمام الجونة، بثنائية نظيفة، على استاد الجونة، ضمن الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

شوط المباراة الأول جاء سلبيًا دون أهداف، حتى تمكن محمد هلال من فك شفرة اللقاء قبل عشر دقائق من صافرة النهاية، بالهدف الأول للفريق الدجلاوي.

وفي الدقيقة 82، أضاف محمد محمود، الذي سينضم للأهلي بداية من يناير، هدف دجلة الثاني، ليحقق الفوز الأخير له مع فريقه قبل ارتداء الفانلة الحمراء.

الفوز رفع رصيد دجلة إلى النقطة 20 محتلًا المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما يأتي الجونة في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.