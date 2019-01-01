وارنوك: الخبرة ستكون مفتاح تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ستيفين وارنوك يراهن على خبرة لاعبي ليفربول الأوروبية قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

راهن ستيفين وارنوك على عامل الخبرة الأوروبية كمفتاح لتتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبيرز.

وينتظر عشاق كرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام والذي سيحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

وقبل المباراة، راهن ستيفين وارنوك على قدرة ليفربول على تجاوز صدمة الخسارة في المباراة النهائية العام الماضي اعتمادًا على خبرتهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وقال وارنوك: "الفريقان يمتلكان حظوظًا شبه متساوية، ولكن الكفة من الممكن أن تميل قليلًا لصالح ليفربول لأنه يمتلك لاعبين أكثر خبرة"

وأضاف: "توتنهام يلعب لأول مرة في هذه البطولة على مستوى الأدوار المتقدمة، هذا الجيل رائع ولكنه لم يصل إلى هذه الأدوار من قبل"

وتابع: "ليفربول وصل إلى هنا العام الماضي وخسر أمام ريال مدريد، أعتقد أنه تعلم كثيرًا من هذه التجربة، وهو الآن قادر على التتويج باللقب"

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يذكر أن ليفربول كان قد وصل إلى المباراة النهائية بعدما أقصى برشلونة من الدور نصف النهائي، بينما نجح توتنهام في إقصاء مفاجأة البطولة أياكس أمستردام من الدور ذاته.