وأخيراً .. صلاح قريب من التجديد مع ليفربول!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود انفراجه كبيرة في مسألة تجديد اللاعب المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول.

وكانت المفاوضات متعثرة في الآونة الأخيرة، حيث أشارت التقارير أن هناك مطالبات مادية مرتفعة من صلاح من شأنها أن تعطل عملية التجديد نهائيًا.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "الميرور" البريطانية فإن هناك حلول جديدة وافق عليها المصري ستعجل من حسم مسألة التجديد.

ماذا حدث في السابق؟

تُرك فريق الريدز في طريق مسدود في المفاوضات مع المصري، الذي يعتقد أنه رفض عرضًا بقيمة 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا من النادي في ديسمبر الماضي.

فصلاح الذي يعتبر الآن كواحد من أفضل لاعبي العالم كان قد وقع عقدًا مع الريدز ينتهي في صيف 2023، ويرفض التجديد حتى الآن لعدم قبلوه بالعروض المقدمة.

وبحسب ما ورد كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يبحث عن راتب في حدود 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مما يضعه في أعلى فئة في الدوري الإنجليزي بجانب كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

ما الجديد في عملية تجديد صلاح؟

وفقًا لصحيفة ميرور فإن صلاح على وشك الاتفاق على عقد جديد من شأنه أن يجعله ينهي مسيرته في آنفيلد، حيث يبدو أن الريدز والمصري قد توصلوا إلى مبلغ مادي يرضي الطرفين.

ويضيف التقرير أن مسؤولي ليفربول قد تركوا خائفين من الأسوأ بعد النكسة الأخيرة في المحادثات مع صلاح، حيث كان هناك قلق من أن ينتهي به الأمر إلى إنهاء عقده في صيف 2023 ويغادر بصفته لاعبًا حراً.

جدير بالذكر أن صلاح يستعد مع فريقه ليفربول لمواجهة نادي بنفيكا يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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