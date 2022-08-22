وأخيرًا .. برشلونة يجد ضالته لتدعيم الجبهة اليمنى

برشلونة يعثر على حل الجبهة اليمنى في لندن!

تستمر الإدارة الرياضية لنادي برشلونة في العمل بأقصى سرعة لتلبية طلبات المدير الفني تشافي هيرناديز في سوق الانتقالات من أجل تكوين فريق على أعلى المستويات من أجل المنافسة على البطولات هذا الموسم.

أحد أهداف النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي هو تقوية الجانب الأيمن حيث أن تشافي لا يثق في سيرجينيو ديست، كما تم توضيح ذلك من خلال عدم مشاركته في أول مباراتين بالموسم الجاري.

برشلونة لديه بدائل مختلفة لتدعيم مركز الظهير الأيمن ولكن البديل الأمثل الذي يكتسب المزيد من الثقة هو هيكتور بيليرين لاعب آرسنال.

بيليرن الحل المثالي لإغلاق ملف الجبهة اليمنى في برشلونة

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي طلب من اللاعب انتظارهم حتى نهاية سوق الانتقالات لأنه مع مرور الأيام يُنظر إليه كالخيار الأكثر قابلية للتطبيق وفقًا للإدارة الرياضية في البلوجرانا بقيادة ماتيو أليماني.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة كان لديه أولويات أخرى مثل خوان فويث ظهير فياريال، لكن النادي يرفض التفاوض وصرحوا لبرشلونة أنهم إذا أردوا الحصول على اللاعب الأرجنتيني فعليهم اللجوء إلى دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 42 مليون يورو، وهو سعر لا يرغب البرسا في دفعه تحت أي ظرف من الظروف.

ويرى البلوجرانا أن بيليرين بديل جيد للغاية، حيث تدرب اللاعب في أكاديمية برشلونة وقدم أداءً رائعًا في آرسنال بالإضافة إلى أنه من الوارد أن يفسخ عقده مع الجانرز وينضم إلى الكامب نو مجانًا.

يذكر أن بيليرين جناح عميق وهجومي وسريع للغاية مما سيجعله مناسبًا بشكل مثالي مع فريق تشافي.