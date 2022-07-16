وأخيراً! اتفاق بين برشلونة وبايرن بخصوص ليفاندوفسكي

البافاري وافق على عرض أقل حتى من المبلغ المطلوب

توافدت الأنباء من إسبانيا وألمانيا وبولندا بخصوص توصل برشلونة وبايرن ميونخ لاتفاق بخصوص انتقال روبرت ليفاندوفسكي أخيراً بعد أسابيع من المفاوضات.

وعاد "ليفا" للتدريبات مؤخراً مع فريقه الألماني، ولكن لم يتوقف الحديث عن مدى تركيزه بالتدريبات، وأن تأخيره المستمر علامة على اقتراب الصفقة.

ما هي تفاصيل الصفقة؟

وأكدت "سكاي" الألمانية و"موندو" حدوث الاتفاق بين الناديين في الساعات المتأخرة من الجمعة، والذي كشفت عنه تقارير بولندية في بداية الأمر.

وذكرت "موندو" أن الاتفاق مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى خمسة ملايين إضافية تُدفع في صورة حوافز مرتبطة بالمشاركات الخاصة باللاعب، عكس ما أُشيع عن عرض بقيمة 50 مليون أولي رفضه بايرن.

وسيوقع البولندي عقداً مع برشلونة لثلاث مواسم بحسب التقرير، وهو الذي توصل لاتفاق مع النادي الكتالوني بالفعل منذ عدة أسابيع عبر المفاوضات مع وكيله بيني زاهافي بحسب التقارير.

متى يُعلن ويقدم ليفاندوفسكي لاعباً في برشلونة؟

أفادت "موندو" بأن "ليفا" لن يقدم لاعباً لبايرن أثناء التقديم الرسمي للفريق المفترض في الأيام المقبلة بعد الاتفاق الحالي مع برشلونة.

وتكهنت الصحيفة بأن من الصعب مشاهدة المهاجم البولندي مع برشلونة في جولته بالولايات المتحدة، وأن التحاقه بالفريق وتقديمه سيكون بعدها.

وتوقعت الصحيفة أن يكون التقديم في كأس جوان جامبر في الثامن من أغسطس المقبل، عقب عودة الفريق من الولايات المتحدة ونهاية الجولة.

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