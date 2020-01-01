"واتس آب" طريقة تعامل فيتوريا مع لاعبي النصر خلال التوقف

فيتوريا يحرص على متابعة تدريبات لاعبي النصر

اتخذ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي قرارًا لكيفية متابعة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية لجميع الأنشطة الرياضية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد قررت في وقت سابق تجميد النشاط الرياضي نهائيًا حتى إشعار أخر خلال الفترة الحالية.

وجاء قرار وزارة الرياضة السعودية من أجل مكافحة ومواجهة تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الكثير من الدول حول العالم.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن فيتوريا يتابع في الوقت الحالي تدريبات اللاعبين أثناء تواجدهم في منازلهم من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية.

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ويتابع فيتوريا اللاعبين عن طريق إرسال البرامج الخاصة للاعبين عن طريق "واتس آب" يوميًا لكل لاعب منفردًا من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بتسجيل التدريبات بالفيديو وإرسالها على "واتس آب" عقب الانتهاء من حصة التدريب.