وائل جمعة: منتخب مصر يفوز بستر الله!

مدافع مصر السابق يعتبر المنتخب لا يستحق الفوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق انزعاجه من أداء المنتخب في فوزه على أوغندا بهدفين دون رد في ختام منافسات دور المجموعات.

وقال جمعة عبر قنوات beIN Sports:"نحن لا نستحق الفوز، ربنا يسترها معنا".

وأضاف:"لا يصح أن يلعب المنتخب ضد أوغندا على أرضه في وجود 80 ألف متفرج، ويسدد منتخب أوغندا 17 مرة مقابل 8 لنا".

وأوضح:"(محمد) الشناوي أفضل لاعب في المباراة، انظر لكم الفرص التي أتت على مرمى مصر وتصدى لها الشناوي".

وتابع:"نحن نفوز بفضل المهارات الفردية، ولو شاهدت تحركات الهجوم ستدرك حجم مشكلة المنتخب".

يذكر أن منتخب مصر تغلب على أوغندا بهدفي محمد صلاح وأحمد المحمدي، ليتأهل بصدارة المجموعة الأولى.