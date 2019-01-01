وائل جمعة: المنتخب هذا آخره ودفعنا ثمن القرارات الخاطئة

منتخب مصر ودع البطولة المقامة على أرضه مبكرًا في صورة مخزية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف وائل جمعة؛ نجم منتخب مصر الأسبق، أداء الفراعنة ومنتخب تونس بالأسوأ في كأس أمم أفريقيا 2019، موضحًا أن المنتخب دفع ثمن قرارات خاطئة اتخذها المسؤولين عن الكرة.

الفراعنة ودعوا الكان مبكرًا من دور الـ16 بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل، على استاد القاهرة الدولي.

وقال جمعة، خلال الاستوديو التحليلي بقناة "بي إن سبورتس": "ليس بالإمكان أفضل مما كان، هذا المنتخب آخره الوصول إلى هنا، لا يمكنه الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك، صحيح تم حصد تسع نقاط من ثلاث مباريات إلا أن المنتخب قدم أداء هو الأسوأ رفقة منتخب تونس".

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وأضاف: "هناك كم كبير من الفرص التي صنعها منتخب جنوب أفريقيا ليس من الممكن أن تحدث على منظم البطولة، ولا يمكن أن يؤدي أصحاب الأرض كما شاهدنا من المنتخب، هذا منتخب يعتمد على ثنائي لاعبين فقط".

صخرة دفاع الفراعنة الأسبق اختتم: "ليس لدي ما أقوله، هناك الكثير من الأخطاء من الجهاز الفني واتحاد الكرة والمسؤولين عن الكرة بمصر، رغم أننا كنا أمام فرصة ذهبية لنحصد البطولة على أرضنا ووسط جمهورنا، إنما قرارات كثيرة خاطئة دفعنا ثمنها بالخروج المبكر".

يذكر أن البافانا بافانا يواجهون منتخب نيجيريا في ربع النهائي، حيث أقصى النسور الخضراء منتخب الكاميرون بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.