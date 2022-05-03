هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يستضيف ملعب وي السلام بالقاهرة مواجهة تجمع بين الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

ووصل الأهلي إلى نصف النهائي بعد إقصاء الرجاء المغربي بالفوز ذهابًا على أرضه 2-1 والتعادل في الإياب 1-1.

أما وفاق سطيف، فنجح في إقصاء الترجي التونسي بعد التعادل السلبي على أرضه والفوز إيابًا بهدف دون رد.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - وفاق سطيف السبت 7 مايو 2022،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORTS HD 3

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الثالثة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 3 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.