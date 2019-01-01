هييرو: راؤول يمكنه تدريب ريال مدريد

ثقة كبيرة من أسطورة في أسطورة أخرى..

يؤمن فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، أن راؤول جونزاليس، الأسطورة الأخرى للفريق الملكي، يمتلك كل الإمكانات ليُصبح مديرًا فنيًا للميرنجي.

تأتي تصريحات هييرو على خلفية احتفال راؤول بالذكرى رقم 25 لأول مشاركة له رفقة الفريق الأول بريال مدريد.

ويُشرف راؤول في الفترة الحالية على تدريب ريال مدريد كاستيا، والذي ينشط في بطولة الدرجة الثالثة، ويسعى إلى إعادته للدرجة الثانية.

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هييرو، الذي أشرف على تدريب منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018، قال عن زميله لراديو ماركا "راؤول يمتلك كل شيء يمكنك أن تريده ليصبح مدربًا لريال مدريد.".

"لقد قيل لنا جميعًا ونحن لاعبون، أن هناك طفلًا يسجل من أجل المتعة في فرق الشباب، لقد كان مختلفًا للغاية."

وأتم "كان هو الولد الذي عيناه مفتوحتان على مصراعيها، كان يمتلك الكثير من الحماس والقيادة والطموح لدرجة أعلى بكثير من المعتاد. لقد فهمنا ماذا كان يمثل، وماذا كان ليصبح."

هل يطمع راؤول جونزاليس في خلافة زيدان؟

يذكر أن راؤول قد تُوِّج بأول بطولة له كمدرب في العام الماضي عند قيادته فريق الناشئين في ريال مدريد.

كما يجدر الإشارة إلى أن اسم الأسطورة الإسبانية قد طُرِّح لخلافة زين الدين زيدان في تدريب الفريق الأول، وهو الذي لا يعيش أفضل فتراته مع اللوس بلانكوس.