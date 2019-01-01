هييرو:عودة زيدان أسعد خبر لريال مدريد وأدعم إنريكي

تعرف على تصريحات هييرو حول تدريب إسبانيا وموقف إنريكي وزيدان

أكد فيرناندو هييرو، المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا، أنّ عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد أفضل خبر للجمهور، كما أعلن دعمه للمدرب السابق للاروخا، لويس إنريكي.

هييرو تولى تدريب إسبانيا في كأس العالم العام الماضي بروسيا بعد إقالة جولين لوبيتيجي قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال هييرو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما حدث قبل كأس العالم كان صعبًا ووجدت بلدي في حاجة إلى خدماتي ولم أتردد لحظة في الموافقة على تدريب المنتخب فلا أستطيع رفض طلب للاروخا".

وتابع: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ خطوة مقبلة في مسيرتي، أنا مستمتع بما أقوم به الآن ولم أضع خطة لبداية مسيرتي التدريبية".

مدرب إسبانيا في مونديال روسيا أكد أنّ ريال مدريد قام بعدد رائع من الصفقات الجيدة بعد موسم سيء مما يجعل الفريق قادر على العودة سريعًا والسير في الطريق الصحيح.

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وأردف: "عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد هي أفضل خبر للجمهور لأنّه قادر على الاستفادة من الأسماء الموجودة في النادي وتطوير إمكانياتهم. كما أنني سعيد بتولي راؤول تدريب الكاستيا وهي خطوة جيدة لإعداده لقيادة الملكي في المستقبل".

واختتم: "أدعم لويس إنريكي في ظروفه الحالية وأتمنى له ولعائلته كل خير، وأتفهم قراره بالرحيل عن تدريب المنتخب وأود أن يعود كل شيء لطبيعته. إنّه مدرب عظيم وصنع الكثير للمنتخب في فترة قصيرة".

جدير بالذكر أنّ إنريكي رحل عن تدريب إسبانيا لظروف عائلية ليتولى مساعده روبرتو مورينو تدريب اللاروخا.